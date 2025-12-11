Пашинян прилетел на межправсовет ЕАЭС в Москве

11 декабря пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян писала в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что ночью самолет Пашиняна перенаправили в аэропорт Санкт-Петербурга. Он не смог приземлиться в Москве из-за временных ограничений в воздушном пространстве.