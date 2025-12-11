Пашинян прилетел на межправсовет ЕАЭС в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета в Москве, передает «РИА Новости».
На встрече также будут присутствовать премьер-министр России Михаил Мишустин, его коллега из Белоруссии Александр Турчин, Казахстана – Олжас Бектенов, Киргизии – Адылбек Касымалиев, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
По данным агентства, перед заседанием Мишустин сделал с Пашянином общее фото в здании правительства России.
11 декабря пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян писала в соцсети Facebook