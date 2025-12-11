Китай запустил крупнейший в мире «материнский дрон» «Цзютянь»

«Цзютянь» был впервые представлен на авиасалоне в Чжухае в 2024 г. Эксперты считают, что увеличенные размеры могут снизить скрытность объекта. Однако они также отмечают, что Китай стремительно развивает беспилотные системы, которые «уже стали важной частью современных военных конфликтов».