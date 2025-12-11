Китай запустил крупнейший в мире «материнский дрон» «Цзютянь»
Китай провел первый полет нового тяжелого беспилотного летательного аппарата «Цзютянь», который называют крупнейшим в мире «материнским дроном». Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, беспилотник впервые выполнил миссию в провинции Шэньси. «Цзютянь» позиционируется как воздушная платформа, способная запускать рои ударных дронов и нести различные виды вооружений. Его уже сравнивают с авианосцем, только в беспилотном исполнении.
Аппарат может перевозить до шести тонн и имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет «воздух–воздух», «воздух–корабль» и барражирующих боеприпасов-камикадзе. Внутренний отсек позволяет разместить более 100 мини-дронов, которые могут запускаться роем, перегружая системы ПВО противника.
«Цзютянь» был впервые представлен на авиасалоне в Чжухае в 2024 г. Эксперты считают, что увеличенные размеры могут снизить скрытность объекта. Однако они также отмечают, что Китай стремительно развивает беспилотные системы, которые «уже стали важной частью современных военных конфликтов».
Дрон производит государственная оборонная компания Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd. Перед поступлением на вооружение Народно-освободительной армии Китая аппарату предстоит пройти серию испытаний.