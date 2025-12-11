Bloomberg: Орбан может стать президентом Венгрии

Сценарий предусматривает, что в случае победы «Фидес» Орбан мог бы перейти в президенты, передав управление правительством доверенному союзнику, например, министру строительства и транспорта Яношу Лазару, а сам сосредоточится на внешней политике. В случае поражения он мог бы использовать пост президента, чтобы ограничивать действия нового кабинета и препятствовать его попыткам изменить курс страны и восстановить отношения с Евросоюзом.