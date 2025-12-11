Bloomberg: Орбан может стать президентом Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает сценарий перехода на пост президента и последующего усиления его полномочий, чтобы сохранить контроль над страной независимо от исхода парламентских выборов в апреле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По информации агентства, если Орбан останется под угрозой поражения (в некоторых опросах его партия «Фидес» уступает оппозиции с двузначным разрывом), премьер-министр рассматривает возможность конституционной реформы. Она должна превратить в основном «церемониальную» должность президента в ключевой центр власти.
Источник Bloomberg утверждает, что идея об усилении президентского поста вновь стала предметом внутреннего обсуждения после ноябрьской встречи Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Венгерский парламент уже одобрил законопроект «Фидес», затрудняющий процедуру отстранения президента, что рассматривается как часть подготовки к возможной реформе.
Сценарий предусматривает, что в случае победы «Фидес» Орбан мог бы перейти в президенты, передав управление правительством доверенному союзнику, например, министру строительства и транспорта Яношу Лазару, а сам сосредоточится на внешней политике. В случае поражения он мог бы использовать пост президента, чтобы ограничивать действия нового кабинета и препятствовать его попыткам изменить курс страны и восстановить отношения с Евросоюзом.
Любая конституционная реформа должна быть проведена до выборов, пока «Фидес» сохраняет конституционное большинство. Для перехода Орбана на пост президента также потребовалась бы досрочная отставка нынешнего главы государства Тамаша Шуйока, чей мандат действует до 2029 г.
Политические наблюдатели называют возможный план «аварийной стратегией по сохранению системы Орбана» и не исключают его реализации.