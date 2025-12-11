Путину доложили о взятии Северска в ДНР

Путину доложили о взятии Северска в ДНРПрезидент отметил хорошую динамику на всем фронте
Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на фронте, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президенту доложили о полном переходе Северска под контроль российских войск.
Основной темой обсуждения стало положение дел на севере Донецкой народной республики (ДНР), который находится в зоне ответственности группировки войск «Южная», указал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что во время докладов президент обратил внимание на «хорошую динамику» на всех направлениях спецоперации.
В формате видеосвязи в совещании участвовали начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Медведев. В кабинете президента также присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.
Город Северск расположен около границы ДНР и ЛНР, к северу от Артемовска (украинское название Бахмут). Бои за город шли с 2022 г. До начала конфликта в нем проживало около 10 000 человек.