Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путину доложили о взятии Северска в ДНР

Президент отметил хорошую динамику на всем фронте
Ведомости

Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на фронте, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президенту доложили о полном переходе Северска под контроль российских войск.

Основной темой обсуждения стало положение дел на севере Донецкой народной республики (ДНР), который находится в зоне ответственности группировки войск «Южная», указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что во время докладов президент обратил внимание на «хорошую динамику» на всех направлениях спецоперации.

В формате видеосвязи в совещании участвовали начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов и командующий «Южной» группировкой вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Медведев. В кабинете президента также присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Город Северск расположен около границы ДНР и ЛНР, к северу от Артемовска (украинское название Бахмут). Бои за город шли с 2022 г. До начала конфликта в нем проживало около 10 000 человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её