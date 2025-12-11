Захарова: Британия начала подготовку общества к военным потерям на Украине
Власти Великобритании начали подготовку общественного мнения к военным потерям на Украине, когда признали смерть британского военного, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули?», – добавила она.
Дипломат отметила, что британские СМИ позиционируют смерть Хули как первую среди военных Великобритании на Украине. При этом Захарова подчеркнула, что это не первый случай. Она напомнила, что британские официальные лица неоднократно говорили о присутствии своих военнослужащих на украинской территории. Такие возгласы, по ее словам, свидетельствуют о пропаганде в Британии, которая не дает гражданам знать правду.
10 декабря Министерство обороны Великобритании сообщило, что 9 декабря на Украине погиб младший капрал Джордж Хули во время наблюдения за испытаниями украинскими войсками новой системы обороны вдали от линии фронта.