Дипломат отметила, что британские СМИ позиционируют смерть Хули как первую среди военных Великобритании на Украине. При этом Захарова подчеркнула, что это не первый случай. Она напомнила, что британские официальные лица неоднократно говорили о присутствии своих военнослужащих на украинской территории. Такие возгласы, по ее словам, свидетельствуют о пропаганде в Британии, которая не дает гражданам знать правду.