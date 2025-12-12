Газета
Политика

Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ночью и ранним утром 12 декабря силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщал Собянин.

Помимо этого врио губернатора Тверской области Виталий Королев проинформировал о семерых пострадавших, включая ребенка, при отражении атаки беспилотника на многоквартирный дом в облцентре.

