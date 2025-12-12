Токаев предложил создать Международную водную организацию в системе ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать Международную водную организацию в структуре ООН. По его словам, развитие глобальной водной дипломатии требует более тесной межгосударственной координации и системного подхода, передает Aqorda.
Глава государства отметил, что в системе ООН на сегодняшний день отсутствует специализированная структура, которая была бы сосредоточена исключительно на водных вопросах. В этой связи Казахстан предлагает создать новую международную организацию, способную объединить существующие мандаты различных агентств ООН в сфере водных ресурсов.
Токаев подчеркнул, что оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. «Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества», – сказал Токаев.
Президент также сообщил, что в апреле следующего года в Астане пройдет Региональный экологический саммит, в рамках которого Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по вопросу создания глобальной водной организации. Токаев выразил уверенность, что при наличии общей политической воли ключевые проблемы водной повестки будут решаться на системной, а не фрагментарной основе.