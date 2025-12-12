Токаев предложил создать Международную водную организацию в системе ООН

Президент также сообщил, что в апреле следующего года в Астане пройдет Региональный экологический саммит, в рамках которого Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по вопросу создания глобальной водной организации. Токаев выразил уверенность, что при наличии общей политической воли ключевые проблемы водной повестки будут решаться на системной, а не фрагментарной основе.