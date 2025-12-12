Главкому ВМФ РФ Моисееву присвоили звание адмирала флота
Главнокомандующему военно-морского флота России Александру Моисееву присвоили звание адмирала флота. Это следует из данных на сайте Минобороны РФ.
Моисеев родился 16 апреля 1962 г. в поселке Борское Калининградской области. В 1987 г. он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Годы офицерской службы Моисеев провел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами.
3 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его командующим Северным флотом. Моисеев награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными орденами и медалями.
«Адмирал флота» – высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ. Оно соответствует войсковому званию «генерал армии». Моисеев стал четвертым в истории современной России, кому присвоено это звание, и единственным действующим его носителем.