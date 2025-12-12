Главкому ВМФ РФ Моисееву присвоили звание адмирала флота

Моисеев родился 16 апреля 1962 г. в поселке Борское Калининградской области. В 1987 г. он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Годы офицерской службы Моисеев провел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами.