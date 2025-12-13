Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО ночью сбила 41 украинский БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов (28) сбили над Саратовской областью. По четыре БПЛА уничтожили над Воронежской и Ростовской, по два – над Белгородской и Крымом, один – над Волгоградской областью.

В Саратове в результате налета дронов погиб житель, сообщали власти. Ночью в аэропорту города были введены временные ограничения на рейсы, к 05.:00 прием и выпуск самолетов возобновили.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её