ПВО ночью сбила 41 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (28) сбили над Саратовской областью. По четыре БПЛА уничтожили над Воронежской и Ростовской, по два – над Белгородской и Крымом, один – над Волгоградской областью.
В Саратове в результате налета дронов погиб житель, сообщали власти. Ночью в аэропорту города были введены временные ограничения на рейсы, к 05.:00 прием и выпуск самолетов возобновили.