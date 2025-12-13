Белоусов обсудил с военкорами соцподдержку участников спецоперации
Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военкорами и обсудил с ними меры социальной поддержки участников спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Среди других тем разговора – развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне спецоперации.
Белоусов и военкоры обсудили вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне боевых действий на Украине, продовольственное обеспечение военнослужащих группировок войск, в том числе штурмовых подразделений. Также обсудили потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.
Прошлая встреча состоялась в августе. Тогда отдельной темой разговора стали разработки «народного ОПК» в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров, а также других типов вооружения и военной техники.