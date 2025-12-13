Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов обсудил с военкорами соцподдержку участников спецоперации

Ведомости

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военкорами и обсудил с ними меры социальной поддержки участников спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди других тем разговора – развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне спецоперации.

Белоусов и военкоры обсудили вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне боевых действий на Украине, продовольственное обеспечение военнослужащих группировок войск, в том числе штурмовых подразделений. Также обсудили потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Прошлая встреча состоялась в августе. Тогда отдельной темой разговора стали разработки «народного ОПК» в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров, а также других типов вооружения и военной техники.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь