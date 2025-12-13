Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГИЛ после гибели военных США в Сирии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предпримет «очень серьезные» ответные меры в отношении ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) после гибели американских военнослужащих в Сирии.

По данным Пентагона, 13 декабря в результате нападения в районе сирийской Пальмиры были убиты двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. Трамп написал в социальной сети Truth Social, что атака была совершена боевиками ИГИЛ в «очень опасном районе Сирии», который не полностью контролируется властями страны.

Американский президент отметил, что глава Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен» произошедшим. «Последуют очень серьезные ответные меры», – подчеркнул Трамп.

«РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя МВД Сирии Нуруддин аль-Баба пишет, что сирийские силовые структуры предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в районе Пальмиры, но эти предупреждения не были приняты во внимание. Глава Пентагона Пит Хегсет в Х сообщил, что нападавший был впоследствии ликвидирован партнерскими силами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь