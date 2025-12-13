Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГИЛ после гибели военных США в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предпримет «очень серьезные» ответные меры в отношении ИГИЛ
По данным Пентагона, 13 декабря в результате нападения в районе сирийской Пальмиры были убиты двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. Трамп написал в социальной сети Truth Social, что атака была совершена боевиками ИГИЛ в «очень опасном районе Сирии», который не полностью контролируется властями страны.
Американский президент отметил, что глава Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен» произошедшим. «Последуют очень серьезные ответные меры», – подчеркнул Трамп.
«РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя МВД Сирии Нуруддин аль-Баба пишет, что сирийские силовые структуры предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в районе Пальмиры, но эти предупреждения не были приняты во внимание. Глава Пентагона Пит Хегсет в Х сообщил, что нападавший был впоследствии ликвидирован партнерскими силами.