Трамп пообещал «очень серьезный» ответ ИГИЛ после гибели военных США в Сирии

По данным Пентагона, 13 декабря в результате нападения в районе сирийской Пальмиры были убиты двое военнослужащих США и один гражданский переводчик, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в соцсети Х. Трамп написал в социальной сети Truth Social, что атака была совершена боевиками ИГИЛ в «очень опасном районе Сирии», который не полностью контролируется властями страны.