Главная / Политика /

Мерц заявил о завершении эпохи Pax Americana для Европы и Германии

Ведомости

Десятилетия эпохи Pax Americana («Американского мира») закончились как для Германии, так и для Европы в целом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС).

По его словам, европейским странам следует готовиться к серьезным изменениям в трансатлантических отношениях, при этом сохраняя альянс НАТО «как можно дольше».

«Десятилетия Pax Americana в значительной степени закончились для нас в Европе, в Германии», – сказал Мерц (цитата по Tagesspiegel). Канцлер подчеркнул, что Западу необходимо адаптироваться к новым реалиям, но предостерег от разрыва отношений с Соединенными Штатами.

Pax Americana – термин, обозначающий период относительного мира, экономической стабильности и глобального доминирования США после Второй мировой войны. По словам Мерца, этот порядок «больше не существует в том виде, в каком мы его знали».

