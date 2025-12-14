Минобороны сообщило об уничтожении 235 украинских беспилотников за ночь

В период с 20:00 до 23:00 мск 13 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство дронов сбили над Крымом (41) и Брянской областью (24). Еще семь уничтожены над Смоленской областью, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской. По одному беспилотнику сбито над Калужской и Липецкой областями.