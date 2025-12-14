Минобороны сообщило об уничтожении 235 украинских беспилотников за ночь
Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, 141 дрон был сбит с 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря над территориями Брянской области, Крыма, Краснодарского края, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской и Белгородской областей, а также над Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.
В период с 20:00 до 23:00 мск 13 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство дронов сбили над Крымом (41) и Брянской областью (24). Еще семь уничтожены над Смоленской областью, по шесть – над Белгородской и Курской областями, пять – над Орловской, три – над Тульской. По одному беспилотнику сбито над Калужской и Липецкой областями.