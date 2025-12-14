РФ и Шри-Ланка проведут учения по боевым действиям в джунглях в 2026 году

Посол предположила, что в 2026 г. учения продолжатся на территории Шри-Ланки. Гунасекера подчеркнула, что первые учения, состоявшиеся в 2025 г., были успешными в рамках борьбы с терроризмом, укрепления профессиональных связей и обмена знаниями между странами.