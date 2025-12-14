РФ и Шри-Ланка проведут учения по боевым действиям в джунглях в 2026 году
Учения России и Шри-Ланки «Тропа росомахи», которые касаются борьбы с терроризмом в условиях джунглей, пройдут в 2026 г., сообщила ТАСС посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера.
«Да, учения «Тропа росомахи» в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях. В этой области Шри-Ланка обладает обширным опытом», – объяснила она.
Посол предположила, что в 2026 г. учения продолжатся на территории Шри-Ланки. Гунасекера подчеркнула, что первые учения, состоявшиеся в 2025 г., были успешными в рамках борьбы с терроризмом, укрепления профессиональных связей и обмена знаниями между странами.