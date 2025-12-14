Газета
Политика

Стрельбу на пляже в Сиднее назвали терактом

Ведомости

Стрельба по людям на пляже Бондай в Сиднее является терактом, заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон, передает телеканал Sky News.

«В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером в 21:36 [13:36 мск] я объявил это террористическим актом», – сказал он.

По словам комиссара, количество погибших в результате нападения выросло до 12. Пострадавшими числятся еще 29 человек.

Портал news.com.au со ссылкой на источники писал, что полицейские ликвидировали одного из стрелявших. Другой нападавший был ранен, его заключали под стражу. По данным портала, служба задействовала медицинские бригады на вертолетах, парамедиков интенсивной терапии и специальных операций.

