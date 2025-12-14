Захарова осудила теракт на пляже в Австралии

Захарова осудила теракт на пляже в АвстралииПодобным преступлениям не может быть оправдания, подчеркнула представитель МИДа
Терроризм нельзя оправдать, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя теракт на пляже в Австралии, направленный на невинных людей.
«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника – чудовищная трагедия. <...> Терроризму не может быть никакого оправдания!» – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, российское посольство в Канберре и генконсульство в Сиднее контактируют с австралийскими правоохранительными органами по вопросу наличия среди пострадавших российских граждан.
14 декабря комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил терактом стрельбу по людям на пляже Бондай в Сиднее. Он сообщил, что количество погибших в результате нападения увеличилось до 12. Пострадали еще 29 человек.