Двое погибших найдены в доме режиссера «Принцессы-невесты» Роба Райнера

Ведомости

В доме американского режиссера Роба Райнера в престижном районе Брентвуд обнаружены тела мужчины и женщины. Как сообщает NBC Los Angeles, погибшим было 78 и 68 лет соответственно – это точно совпадает с возрастом самого Райнера и его супруги Мишель.

Представители правоохранительных органов подтвердили факт обнаружения тел, но не раскрыли личности погибших и обстоятельства инцидента.

Робу Райнеру 78 лет, его супруге-продюсеру Мишель Сингер – 68. Пара состоит в браке более 30 лет и имеет троих общих детей. Райнер известен по фильмам «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».

