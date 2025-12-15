Двое погибших найдены в доме режиссера «Принцессы-невесты» Роба Райнера
В доме американского режиссера Роба Райнера в престижном районе Брентвуд обнаружены тела мужчины и женщины. Как сообщает NBC Los Angeles, погибшим было 78 и 68 лет соответственно – это точно совпадает с возрастом самого Райнера и его супруги Мишель.
Представители правоохранительных органов подтвердили факт обнаружения тел, но не раскрыли личности погибших и обстоятельства инцидента.
Робу Райнеру 78 лет, его супруге-продюсеру Мишель Сингер – 68. Пара состоит в браке более 30 лет и имеет троих общих детей. Райнер известен по фильмам «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней».