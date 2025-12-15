Газета
Президентом Чили избран Хосе Антонио Каст

Ведомости

Президентом Чили был избран ультраконсервативный бывший конгрессмен Хосе Антонио Каст. Об этом пишет The Guardian.

Каст набрал 58,16% голосов против 41,84% у Жанетт Джары – бывшего министра труда при нынешнем президенте Габриэле Бориче. Это стало исзвестно после подсчета голосов на более чем 99% избирательных участках.

Издание отмечает, что Каст построил свою предвыборную кампанию на обещании выслать десятки тысяч нелегальных мигрантов. За последние 10 лет число мигрантов в стране удвоилось: около 700 000 венесуэльцев покинули свою страну из-за экономического кризиса. Каст не раз называл мигрантов причиной роста преступности. Во время предвыборной кампании он поставил примерно 330 000 нелегальных мигрантов – большинство из них венесуэльцы – перед выбором: покинуть страну до вступления в должность следующего президента 11 марта или быть высланными «в чем мать родила».

