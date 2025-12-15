Газета
Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА было уничтожено в Астраханской области
Ведомости

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря, сообщает Минобороны России.

Наибольшая часть сбитых беспилотников – 38 – пришлась на территорию Астраханской области. По 25 БПЛА было уничтожено над Брянской областью и Московским регионом (включая 15 дронов, летевших на столицу). По восемь воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Ростовской и Калужской областях. Шесть БПЛА силы ПВО сбили в Тульской области, четыре – в Калмыкии, по три – в Курской и Орловской областях. По одному беспилотнику было ликвидировано в Рязанской области и над Каспийским морем.

Вечером 14 декабря и ночью 15 декабря Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Волгограде, московских «Домодедово» и «Жуковском» (Раменское), а также Владикавказе («Беслан»), Грозном («Северный») и Магасе. В настоящее время все меры сняты.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью украинские беспилотники атаковали Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. По его словам, пострадавших нет.

