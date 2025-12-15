За ночь силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшая часть сбитых беспилотников – 38 – пришлась на территорию Астраханской области. По 25 БПЛА было уничтожено над Брянской областью и Московским регионом (включая 15 дронов, летевших на столицу). По восемь воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Ростовской и Калужской областях. Шесть БПЛА силы ПВО сбили в Тульской области, четыре – в Калмыкии, по три – в Курской и Орловской областях. По одному беспилотнику было ликвидировано в Рязанской области и над Каспийским морем.