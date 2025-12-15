Режиссер Роб Райнер и его супруга скончались от ножевых ранений
Тела, обнаруженные в особняке в Брентвуде – районе на западе Лос-Анжелеса -, принадлежат режиссеру Робу Райнеру и его супруге, фотографу-продюсеру Мишель Сингер Райнер. Предварительная информация указывает, что оба скончались от ножевых ранений, сообщает Deadline со ссылкой на источники
Департамент полиции Лос-Анджелеса пока не дает официальных комментариев, но готовит пресс-конференцию. На место происшествия прибыли детективы отдела убийств, а территория вокруг дома оцеплена. По данным источников, вызов экстренным службам поступил от одной из дочерей пары, Роми Райнер, которая живет по соседству. Ситуацию охарактеризовали как «семейный инцидент».
Райнеру было 78 лет, его супруге – 68, у пары трое общих детей. Райнер известен по фильмам «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Изначально СМИ сообщали о телах, обнаруженных в доме режиссера, но не называли их имен.