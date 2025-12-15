Режиссер Роб Райнер и его супруга скончались от ножевых ранений

Департамент полиции Лос-Анджелеса пока не дает официальных комментариев, но готовит пресс-конференцию. На место происшествия прибыли детективы отдела убийств, а территория вокруг дома оцеплена. По данным источников, вызов экстренным службам поступил от одной из дочерей пары, Роми Райнер, которая живет по соседству. Ситуацию охарактеризовали как «семейный инцидент».