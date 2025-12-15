Посольство России в Австралии усилило меры безопасности после стрельбы в Сиднее
Посольство России в Австралии наблюдает за развитием ситуации после нападения на пляже в Сиднее 14 декабря, были приняты необходимые меры безопасности, сообщили ТАСС представители российской дипмиссии.
«Мы самым внимательным образом наблюдаем за развитием ситуации <...>. С учетом произошедшего предприняли необходимые меры безопасности в отношении посольства и генконсульства, а также их сотрудников», – отметили в посольстве.
Кроме того, посольство и генконсульство РФ постоянно контактируют с правоохранителями Австралии. Уже были направлены запросы о том, есть ли среди пострадавших при теракте российские граждане. Пока таких обращений не поступало. Дипмиссия осудила нападение, которое повлекло за собой человеческие жертвы и большое количество раненых.
14 декабря комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил терактом стрельбу по людям на пляже Бондай в Сиднее. Он сообщил, что количество погибших в результате нападения увеличилось до 12. Пострадали еще 29 человек. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу. Нападение произошло во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.