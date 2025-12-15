Посольство России в Австралии усилило меры безопасности после стрельбы в Сиднее

Кроме того, посольство и генконсульство РФ постоянно контактируют с правоохранителями Австралии. Уже были направлены запросы о том, есть ли среди пострадавших при теракте российские граждане. Пока таких обращений не поступало. Дипмиссия осудила нападение, которое повлекло за собой человеческие жертвы и большое количество раненых.