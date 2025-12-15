Газета
Daily Mail: неизвестные осквернили мусульманское кладбище в Сиднее

На мусульманском кладбище в Сиднее неизвестные раскидали свиные головы после того, как на пляже Бондай произошел теракт, сообщила газета Daily Mail.

«Свиные головы бросили на могилы мусульман на кладбище на западе Сиднея в качестве шокирующей мести после теракта на пляже Бондай», – пишет издание. Газета также опубликовала фотографии с кладбища.

Daily Mail связала происшествие с тем, что лидеры мусульманской общины Сиднея отказались от похорон террористов, которые устроили стрельбу на пляже. Они не считают преступников настоящими приверженцами ислама.

14 декабря, во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, на пляже Бондай в Сиднее была открыта стрельба, в результате которой погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил нападение терактом. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу.

