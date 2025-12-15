Daily Mail: неизвестные осквернили мусульманское кладбище в Сиднее

14 декабря, во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, на пляже Бондай в Сиднее была открыта стрельба, в результате которой погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил нападение терактом. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу.