Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов будет проводить регулярные встречи с помогающими фронту волонтерами

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с активистами «Народного фронта», которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны. Как отмечает ведомство, министр решил проводить такие встречи ежеквартально.

В ходе общения глава военного ведомства подчеркнул, что волонтеры являются «золотым фондом страны», поскольку «не на словах, а на деле помогают другим, зачастую рискуя собственной жизнью».

Белоусов отметил, что цель встречи – выявить проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются волонтерские организации, а также выработать механизмы их решения. По его словам, особенно ценна информация, получаемая непосредственно «с земли», от людей, которые напрямую взаимодействуют с военнослужащими в зоне боевых действий.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил министра за готовность к диалогу и поддержке общественных инициатив. Активисты «Народного фронта» рассказали о результатах гуманитарных миссий, новых направлениях помощи бойцам и их семьям, а также о расширении сети волонтерских центров.

В ходе встречи были озвучены конкретные предложения и проблемные вопросы. В частности, представители организации указали на необходимость закупки эвакуационной техники, развития пеленгаторных и радиотехнических систем, масштабирования цифровых решений для управления и связи, а также обеспечения волонтеров материалами для пошива обмундирования, маскировочных сетей и защитных изделий.

Министр обороны поручил профильным структурам рассмотреть высказанные инициативы и наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для их дальнейшей реализации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь