Белоусов будет проводить регулярные встречи с помогающими фронту волонтерами
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с активистами «Народного фронта», которые оказывают помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны. Как отмечает ведомство, министр решил проводить такие встречи ежеквартально.
В ходе общения глава военного ведомства подчеркнул, что волонтеры являются «золотым фондом страны», поскольку «не на словах, а на деле помогают другим, зачастую рискуя собственной жизнью».
Белоусов отметил, что цель встречи – выявить проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются волонтерские организации, а также выработать механизмы их решения. По его словам, особенно ценна информация, получаемая непосредственно «с земли», от людей, которые напрямую взаимодействуют с военнослужащими в зоне боевых действий.
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил министра за готовность к диалогу и поддержке общественных инициатив. Активисты «Народного фронта» рассказали о результатах гуманитарных миссий, новых направлениях помощи бойцам и их семьям, а также о расширении сети волонтерских центров.
В ходе встречи были озвучены конкретные предложения и проблемные вопросы. В частности, представители организации указали на необходимость закупки эвакуационной техники, развития пеленгаторных и радиотехнических систем, масштабирования цифровых решений для управления и связи, а также обеспечения волонтеров материалами для пошива обмундирования, маскировочных сетей и защитных изделий.
Министр обороны поручил профильным структурам рассмотреть высказанные инициативы и наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для их дальнейшей реализации.