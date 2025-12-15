Путин обсудил с Якушевым участие бойцов спецоперации в избирательной кампании

Якушев также сообщил, что партия уже начала подготовку к Единому дню голосования в 2026 г., когда пройдут выборы в Государственную думу, а также в региональные законодательные собрания и административные центры. Параллельно была обновлена «Народная программа» партии – ее положения приведены в соответствие с указом президента о национальных целях и нацпроектами. В программе появился отдельный раздел, посвященный поддержке участников спецоперации и членов их семей.