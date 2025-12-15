Путин обсудил с Якушевым участие бойцов спецоперации в избирательной кампании

Путин обсудил с Якушевым участие бойцов спецоперации в избирательной кампанииМандат в 2025 году получили 890 участников боевых действий на Украине
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, передает Кремль.
Якушев сообщил, что по итогам единого дня голосования в 2025 г. мандат получили 890 участников спецоперации.
Он напомнил, что выборы прошли в 25 административных центрах и в 11 законодательных собраниях регионов. Он отметил, что число мандатов, полученных участниками спецоперации, значительно выросло по сравнению с прошлым годом – в 2024 г. их было 304.
Секретарь генсовета подчеркнул, что рост стал результатом системной работы, включая образовательные программы на базе Высшей партийной школы и институт наставничества для участников спецоперации на всех уровнях власти – от муниципалитетов до региональных парламентов.
Якушев также сообщил, что партия уже начала подготовку к Единому дню голосования в 2026 г., когда пройдут выборы в Государственную думу, а также в региональные законодательные собрания и административные центры. Параллельно была обновлена «Народная программа» партии – ее положения приведены в соответствие с указом президента о национальных целях и нацпроектами. В программе появился отдельный раздел, посвященный поддержке участников спецоперации и членов их семей.
Путин отметил важность присутствия в органах власти людей, прошедших боевые действия. Он подчеркнул, что именно они будут держать вопросы поддержки военнослужащих и их семей на особом контроле.
В ходе встречи также обсуждалась гуманитарная и волонтерская деятельность партии. Якушев сообщил, что с начала специальной военной операции «Единая Россия» направила в новые регионы и приграничные области около 140 000 т гуманитарной помощи и продолжает эту работу.