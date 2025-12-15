Газета
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала Национального центра «Россия» и в приветствии подчеркнул, что это место станет точкой притяжения для делового и дружеского общения людей. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса», – отметил глава государства.

Путин также рассказал, что экспозиция в Красноярске посвящена итогам реализации программ в науке и образовании, культурной и туристической сферах, здравоохранении и спорте.

4 ноября 2024 г. по решению Путина Национальный центр «Россия» был открыт в Москве. Этот проект стал продолжением международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Тогда, по данным организаторов, выставку посетило более 18,5 млн человек.

