Путин поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

4 ноября 2024 г. по решению Путина Национальный центр «Россия» был открыт в Москве. Этот проект стал продолжением международной выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. Тогда, по данным организаторов, выставку посетило более 18,5 млн человек.