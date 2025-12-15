Евросоюз впервые ввел санкции против гражданина США, проживающего в России
Евросоюз впервые ввел санкции против гражданина США, бывшего помощника шерифа Флориды Джона Марка Дугана. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Как следует из документа, Дуган в 2016 г. запросил политическое убежище в России. Основанием для введения ограничительных мер в Брюсселе назвали его поддержку действий России в отношении Украины. В материалах ЕС также указано, что Дуган обладает двойным гражданством – американским и российским.
15 декабря ЕС также ввел санкции против руководства международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов.