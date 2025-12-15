Газета
Политика

Лавров назвал предательством вывод советских войск из ГДР

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что СССР совершил предательство и серьезную ошибку, выведя войска из Германской демократической республики (ГДР). Об этом он заявил в интервью «Гостелерадио Ирана», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.  

«Власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей ГДР, а всех политических деятелей "убрали" с дороги. Им не было предложено никакого будущего. Это было поглощение, а не объединение», – пояснил Лавров.

По его мнению, вывод почти полумиллиона военнослужащих без какой-либо компенсации и игнорирование возможности сохранения присутствия в восточной части объединенной Германии были ошибкой и предательством со стороны СССР. Он также отметил, что власти Западной Германии совершили колоссальную ошибку, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к «людям второго сорта».

Нынешнее восприятие событий восточногерманскими немцами весьма показательно, добавил министр.

В 1990 г., после объединения Германии, канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, который предусматривал вывод советских войск с территории Германии. В общей сложности в Россию вернулись 500 000 военнослужащих и 12 000 танков. Операция завершилась 31 августа 1994 г. в Берлине торжественным парадом и церемонией.

