Лавров назвал предательством вывод советских войск из ГДР

По его мнению, вывод почти полумиллиона военнослужащих без какой-либо компенсации и игнорирование возможности сохранения присутствия в восточной части объединенной Германии были ошибкой и предательством со стороны СССР. Он также отметил, что власти Западной Германии совершили колоссальную ошибку, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к «людям второго сорта».