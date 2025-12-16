Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву украинский беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй за утро украинский БПЛА, который летел в направлении Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Об отражении атаки глава города написал в 8:25. По его словам, на местах падения обломков работают спецслужбы.

По данным Минобороны, в ночь на 16 декабря силы ПВО сбили 83 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. В этот период в Московской регионе было ликвидировано две воздушных цели, в том числе один беспилотник, летевший на столицу.

