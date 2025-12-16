Газета
The Australian: один из стрелявших на пляже в Сиднее вышел из комы

Один из террористов, которого ранили правоохранители на пляже в Сиднее, вышел из комы, сообщила газета The Australian со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По его словам, 24-летний Навид Акрам, которого обвиняют в нападении, пришел в сознание в больнице. Как пишет издание, в ближайшее время ему должны предъявить обвинения.

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по людям, принимавшим участие в мероприятиях по случаю празднования Хануки. В результате нападения 16 человек, в том числе второй преступник, которого правоохранители ликвидировали на месте происшествия, погибли. Еще 42 человека были госпитализированы.

