The Australian: один из стрелявших на пляже в Сиднее вышел из комы

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по людям, принимавшим участие в мероприятиях по случаю празднования Хануки. В результате нападения 16 человек, в том числе второй преступник, которого правоохранители ликвидировали на месте происшествия, погибли. Еще 42 человека были госпитализированы.