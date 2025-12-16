Газета
В Индии опровергли слова Трампа о «мертвой» экономике

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман опровергла заявление президента США Дональда Трампа, что экономика республики «мертва». Ее цитирует издание The Economic Times. 

Ситхараман сказала, что Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. За последнее десятилетие, по ее словам, индийская экономика перешла от нестабильности к устойчивости.

Министр финансов отметила, что Резервный банк Индии повысил прогноз роста ВВП на 2026 г. до 7,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 6,8%. В июне показатель вырос на 7,8%, а в сентябре – на 8,2%.

Ситхараман привела данные, по которым соотношение госдолга к ВВП, которое выросло до 61,4% после пандемии COVID-19, к 2023–2024 гг. снизилось до 57,1%. Она ожидает, что к концу года показатель снизится до 56,1%.

В июле Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ему нет дела до торговых связей между Индией и Россией и «пусть они вместе развалят свои мертвые экономики».

