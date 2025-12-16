Песков: последний разговор Путина и Трампа прошел 16 октября

Телефонный разговор 16 октября предшествовал запланированной встрече Путина и Трампа в Будапеште, которая в итоге не состоялась. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули также вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину. Впоследствии Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в этой просьбе.