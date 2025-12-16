Газета
Песков: последний разговор Путина и Трампа прошел 16 октября

Ведомости

После октябрьского диалога президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп дополнительно не созванивались, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков на вопрос, когда был последний разговор российского и американского лидера, заявил, что он был «сравнительно недавно». Пресс-секретарь имел в виду диалог Путина и Трампа, состоявшийся 16 октября.

15 декабря Трамп заявил журналистам, что недавно говорил с российским коллегой по телефону, но других деталей не раскрыл. Его цитирует Sky News.

Телефонный разговор 16 октября предшествовал запланированной встрече Путина и Трампа в Будапеште, которая в итоге не состоялась. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что лидеры затронули также вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину. Впоследствии Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в этой просьбе.

