Кремль ответил на идею «рождественского перемирия»

Россия не готова подменять мирную сделку сиюминутными решениями
Россия рассчитывает на мир, а не перемирие для «передышки» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», – сказал он.

Песков указал, что сейчас речь идет о том, «выходим мы на, как говорит президент [США Дональд] Трамп, на сделку или не выходим». Позиция Москвы «хорошо известна, она последовательна», понятна американцам и украинцам, добавил он.

«Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, ну мы вряд ли готовы в этом участвовать», – заявил представитель Кремля.

Россия объявляла «рождественское перемирие» в 2023 г. Поручение об этом дал президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. Киев с инициативой не согласился. Президент страны Владимир Зеленский заявлял, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления.

Последнее перемирие объявляла Москва на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Оно прошло с 8 по 10 мая. Украина перемирие не соблюдала, призывая установить прекращение огня без определенных сроков.

