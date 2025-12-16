Кремль ответил на идею «рождественского перемирия»

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать, скажем так, передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», – сказал он.