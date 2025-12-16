Киркоров заявил о нехватке инфоповодов у СБУ кроме его розыска
Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что он объявлен в розыск на Украине. Он заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) решила привлечь внимание за счет его имени. Его слова передают «РИА Новости».
«Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов решили пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных поводов у них больше нет», – сказал Киркоров.
16 декабря «РИА Новости» сообщили, что СБУ внесла данные Киркорова в базу розыска страны.
28 октября СБУ заочно предъявила российскому артисту обвинение. Оно связано с якобы нарушением порядка въезда и выезда на территории новых регионов РФ с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины».