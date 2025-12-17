Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами РФ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА – 31 – было сбито в Краснодарском крае, сообщает Минобороны РФ.
Над Ростовской областью было ликвидировано 22 воздушных цели, над Воронежской – 10. По восемь сбитых БПЛА пришлись на Саратовскую область, а также на акватории Азовского и Черного морей. Четыре беспилотника российские военные нейтрализовали в Волгоградской области и три – в Брянской.
Поздним вечером 16 декабря и ночью 17-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»), Тамбова («Донское»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса. Утром мера была отменена в Краснодаре, Пензе, Саратове и Тамбове.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночного налета БПЛА на регион пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА был поврежден гараж, а также загорелась линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Возгорание было оперативно ликвидировано.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Пострадавших нет. В ст. Николаевская Константиновского района было повреждено имущество частного предприятия.