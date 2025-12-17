Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 94 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА – 31 – было сбито в Краснодарском крае, сообщает Минобороны РФ.

Над Ростовской областью было ликвидировано 22 воздушных цели, над Воронежской – 10. По восемь сбитых БПЛА пришлись на Саратовскую область, а также на акватории Азовского и Черного морей. Четыре беспилотника российские военные нейтрализовали в Волгоградской области и три – в Брянской.

Поздним вечером 16 декабря и ночью 17-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»), Тамбова («Донское»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса. Утром мера была отменена в Краснодаре, Пензе, Саратове и Тамбове.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночного налета БПЛА на регион пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА был поврежден гараж, а также загорелась линия электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Пострадавших нет. В ст. Николаевская Константиновского района было повреждено имущество частного предприятия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь