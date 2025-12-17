Участника теракта в Австралии обвинили в 59 преступлениях

Одного из предполагаемых участников теракта, который произошел на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря, обвинили в 59 преступлениях. Среди них 15 эпизодов убийства и одно обвинение в совершении террористического акта, который, по мнению следователей, мог быть «вдохновлен ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции Нового Южного Уэльса.