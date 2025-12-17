Газета
Главная / Политика /

Участника теракта в Австралии обвинили в 59 преступлениях

Ведомости

Одного из предполагаемых участников теракта, который произошел на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря, обвинили в 59 преступлениях. Среди них 15 эпизодов убийства и одно обвинение в совершении террористического акта, который, по мнению следователей, мог быть «вдохновлен ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ)». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции Нового Южного Уэльса.

Речь идет о 24-летнем Навиде Акраме. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми ранениями. 16 декабря он вышел из комы.

Среди обвинений против Акрама – 40 пунктов нанесения ранений с целью совершить убийство, одно в размещении взрывчатки, а также обвинения в стрельбе из огнестрельного оружия с целью причинения тяжких телесных повреждений и публичном размещении террористического символа.

Фото.

Обстановка в Сиднее после теракта на Хануку

Политика / Фото

Подозреваемый не подавал заявление о залоге, он вновь предстанет перед судом 8 апреля.

Вторым исполнителем теракта, по данным полиции, был отец Акрама – 50-летний Саджид. Последний скончался на месте происшествия, получив огнестрельное ранение.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного празднованию Хануки. В результате атаки погибли 16 человек, включая одного из нападавших, еще 42 человека были доставлены в больницы.

