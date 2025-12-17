Figaro: хакеры украли данные более 16,4 млн жителей Франции

Издание отметило, что власти закрывали указанный ресурс для преступников уже несколько раз. До этого на форуме обнародовали более 1000 баз данных, которые принадлежат предприятиям США или правительственным организациям страны, например ФБР. Один из участников форума также опубликовал там личные данные более 200 млн пользователей соцсети X, указано в публикации.