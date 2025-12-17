Figaro: хакеры украли данные более 16,4 млн жителей Франции
Во время кибератаки на системы МВД Франции злоумышленники смогли похитить личные данные свыше 16,4 млн человек, сообщила газета Figaro.
«Мы успешно скомпрометировали МВД Франции. Как сообщают французские СМИ, власти признали только то, что мы получили доступ к почтовым серверам правительства <...>. Почему вы не говорите о данных 16 444 373 лиц, к которым мы смогли получить доступ, скомпрометировав реестры вашей полиции?» – заявили сами хакеры в публикации на криминальном форуме BreachForums.
Издание отметило, что власти закрывали указанный ресурс для преступников уже несколько раз. До этого на форуме обнародовали более 1000 баз данных, которые принадлежат предприятиям США или правительственным организациям страны, например ФБР. Один из участников форума также опубликовал там личные данные более 200 млн пользователей соцсети X, указано в публикации.
Об атаке 12 декабря заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Он говорил, что хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов, отметив при этом, что в системах нет следов серьезной утечки.