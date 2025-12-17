Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WP: Трамп за год второго срока подписал больше указов, чем за весь первый

Ведомости

Президент США Дональд Трамп за менее чем год второго президентского срока подписал больше исполнительных указов, чем за все четыре года своего первого президентства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные Федерального реестра США и судебной статистики.

По состоянию на середину декабря Трамп подписал 221 исполнительный указ – на один больше, чем за весь первый срок. Указы используются для решения широкого круга вопросов: от введения торговых пошлин и экономической политики до миграции, культуры и реформирования федеральной бюрократии. 15 декабря президент подписал очередной указ, которым фентанил был признан «оружием массового уничтожения».

По подсчетам издания, около трети указов второго срока уже оспариваются в судах. Судебные инстанции, в частности, блокировали попытки изменить правила регистрации избирателей, ограничить медицинскую помощь трансгендерным людям (движение ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и ввести санкции против юридических фирм, связанных с политическими оппонентами президента.

Эксперты отмечают, что Трамп активно использует исполнительные указы, обходя конгресс, который при этом контролируется его партией. Такой подход позволяет быстро реализовывать решения, однако делает их уязвимыми для отмены судами или будущими администрациями.

В Белом доме заявляют, что многие инициативы, оформленные указами, в дальнейшем планируется закрепить на законодательном уровне. Сам Трамп ранее критиковал предыдущих президентов за активное использование исполнительных полномочий, однако во втором сроке сделал их ключевым инструментом управления, отмечает WP.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её