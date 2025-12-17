WP: Трамп за год второго срока подписал больше указов, чем за весь первый
Президент США Дональд Трамп за менее чем год второго президентского срока подписал больше исполнительных указов, чем за все четыре года своего первого президентства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные Федерального реестра США и судебной статистики.
По состоянию на середину декабря Трамп подписал 221 исполнительный указ – на один больше, чем за весь первый срок. Указы используются для решения широкого круга вопросов: от введения торговых пошлин и экономической политики до миграции, культуры и реформирования федеральной бюрократии. 15 декабря президент подписал очередной указ, которым фентанил был признан «оружием массового уничтожения».
По подсчетам издания, около трети указов второго срока уже оспариваются в судах. Судебные инстанции, в частности, блокировали попытки изменить правила регистрации избирателей, ограничить медицинскую помощь трансгендерным людям (движение ЛГБТ
Эксперты отмечают, что Трамп активно использует исполнительные указы, обходя конгресс, который при этом контролируется его партией. Такой подход позволяет быстро реализовывать решения, однако делает их уязвимыми для отмены судами или будущими администрациями.
В Белом доме заявляют, что многие инициативы, оформленные указами, в дальнейшем планируется закрепить на законодательном уровне. Сам Трамп ранее критиковал предыдущих президентов за активное использование исполнительных полномочий, однако во втором сроке сделал их ключевым инструментом управления, отмечает WP.