Белоусов: на дежурство заступил оснащенный ЗРC С-500 полк
На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
По словам главы ведомства, ЗРС С-500 может поражать цели в ближнем космосе.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля – воздух». Этот комплекс универсален и предназначен для дальнего радиуса действия и высотного перехвата. Система обладает усиленными возможностями противоракетной обороны и способностью перехватывать баллистические ракеты. Она может поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели, такие как самолеты, вертолеты и другие воздушные объекты, а также крылатые ракеты.