Белоусов: опыт защиты Москвы от БПЛА надо применить в широком масштабе

Белоусов отметил, что результаты спецоперации показывают, что Россия опережает Украину в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Министр сообщил, что началось развертывание качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках. Их применение уже доказало эффективность.