Белоусов: опыт защиты Москвы от БПЛА надо применить в широком масштабе
Положительный опыт создания системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы необходимо применить в широком масштабе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии.
Расширение пройдет в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением президента РФ Владимира Путина.
Белоусов отметил, что результаты спецоперации показывают, что Россия опережает Украину в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Министр сообщил, что началось развертывание качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках. Их применение уже доказало эффективность.
В ходе заседания глава Минобороны отметил, что интенсивность атак украинских беспилотников резко выросла с начала года – с 1500 дронов до 3700 единиц.