Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход

Маршалловы острова – архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 000 человек. Республика Маршалловы Острова расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага. ВВП на душу населения (на 2025 г.) составляет $8290. Средний доход — $800 –1 тыс. в месяц.