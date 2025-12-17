Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход
На Маршалловых Островах введена национальная программа безусловного базового дохода. Каждый житель будет получать ежеквартальные выплаты в размере около $200, пишет The Guardian.
Мера принята в рамках усилий по снижению роста стоимости жизни в республике. Первые деньги выплатили уже в начале ноября. Жители могут выбрать способ получения: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.
Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол заявил, что $800 долларов на человека в год не заставят увольняться с работы, но на самом деле поднимут моральный дух людей.
Программа финансируется за счет целевого фонда в рамках соглашения с США. Документ также направлен на компенсацию за десятилетия американских ядерных испытаний, пишет газета. Фонд располагает активами на сумму $1,3 млрд. США планируют выделить еще $500 млн до 2027 г.
Маршалловы острова – архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 000 человек. Республика Маршалловы Острова расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага. ВВП на душу населения (на 2025 г.) составляет $8290. Средний доход — $800 –1 тыс. в месяц.