Силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря, сообщает Минобороны РФ.
Больше всего сбитых БПЛА – 31 – пришлось на территорию Брянской области. Еще пять были сбиты над Черным морем, по четыре – в Крыму и в Белгородской области. Атаку трех беспилотников российские военные отразили над Ростовской областью.
Всего с вечера до 07:00 18 декабря силы ПВО сбили 77 украинских дронов.
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщал, что при атаке ВСУ в городском порту загорелся танкер. Разлива нефтепродуктов не произошло. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погибли два члена экипажа. Еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атаки украинских БПЛА на Батайск погиб человек, еще шестеро были ранены.
Вечером 17 декабря и ночью 18-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»), Тамбова («Донское»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса. Сейчас мера отменена.