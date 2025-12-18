Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего сбитых БПЛА – 31 – пришлось на территорию Брянской области. Еще пять были сбиты над Черным морем, по четыре – в Крыму и в Белгородской области. Атаку трех беспилотников российские военные отразили над Ростовской областью.

Всего с вечера до 07:00 18 декабря силы ПВО сбили 77 украинских дронов.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщал, что при атаке ВСУ в городском порту загорелся танкер. Разлива нефтепродуктов не произошло. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погибли два члена экипажа. Еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атаки украинских БПЛА на Батайск погиб человек, еще шестеро были ранены.

Вечером 17 декабря и ночью 18-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Краснодара («Пашковский»), Тамбова («Донское»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса. Сейчас мера отменена.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь