Силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над регионами России

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщал, что при атаке ВСУ в городском порту загорелся танкер. Разлива нефтепродуктов не произошло. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погибли два члена экипажа. Еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атаки украинских БПЛА на Батайск погиб человек, еще шестеро были ранены.