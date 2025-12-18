СВР: в Киеве нарастают негативные последствия от «дела Миндича»
Диппредставительства западных стран фиксируют нарастание негативных последствий от «дела Миндича» для Украины, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.
Коррупционный скандал стал причиной резкого падения морального духа украинских бойцов. Рост дезертирства, пишет СВР, вынудил офис генерального прокурора Украины убрать из перечня публикуемых данных статистику дел по фактам самовольного оставления воинских частей.
По данным службы, в западных дипкругах также заметили падение авторитета главкома ВСУ Александра Сырского. Он известен близкими связями с окружением президента Украины Владимира Зеленского. Офицерский состав размышляет, что поражения на фронте могут быть полезными, если приведут к отставке главкома.
Одновременно с этим отмечается резкое усиление усталости страны от затяжного вооруженного противостояния. Жители начинают понимать, что для руководства Украины конфликт с Россией превратился в инструмент для воровства западной финансовой помощи, заявили в СВР. По данным службы, признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже больше половины украинцев.
Внешняя разведка сообщила, что на Западе укрепляется мнение, что «дело Миндича» приведет к жесткому сведению счетов среди украинской верхушки, когда конфликт закончится. Отвечать придется и самому Зеленскому, подчеркнули в СВР.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского.