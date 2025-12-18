Представитель правительства в Конституционном суде Барщевский покидает пост

«Я перед вами выступаю в последней раз», – заявил Барщевский с трибуны. Он пояснил, что почти четверть века представлял правительство в Конституционном суде. Барщевский сказал, что не со всеми решениями КС за эти 25 лет он был согласен, а с двумя даже был категорически не согласен, но, по его словам, важно другое.