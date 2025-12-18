Представитель правительства в Конституционном суде Барщевский покидает пост

Представитель правительства в Конституционном суде Барщевский покидает постОн занимал эту должность больше 24 лет
Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает должность. Об этом он заявил во время рассмотрения очередного дела в Санкт-Петербурге. Трансляцию заседания вел Конституционный суд РФ.
«Я перед вами выступаю в последней раз», – заявил Барщевский с трибуны. Он пояснил, что почти четверть века представлял правительство в Конституционном суде. Барщевский сказал, что не со всеми решениями КС за эти 25 лет он был согласен, а с двумя даже был категорически не согласен, но, по его словам, важно другое.
«Важно то, что по всем реально очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, которые определяют жизнь страны. Вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которое я представлял, совпадала», – пояснил он.
Барщевский окончил Всесоюзный заочный юридический институт в 1978 г., в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте государства и права АН СССР. С 1997 г. является доктором юридических наук, в 2000 г. ему было присвоено звание профессора. В 1997–2001 гг. он возглавлял кафедру адвокатуры Московского института экономики, политики и права.
В 1973–1979 гг. Барщевский работал юрисконсультом на Московском маргариновом заводе, с 1980 г. – адвокатом Московской городской коллегии адвокатов. Он проходил стажировки в юридических фирмах Milbank, Tweed, Hadley & McCloy в США и Bureau Ricchi во Франции.
В 1990 г. Барщевский создал первую в России частную адвокатскую фирму «Московские юристы», которая в 1993 г. была преобразована в адвокатское бюро «Барщевский и партнеры» и заняла заметное положение на рынке правового сопровождения предпринимательской деятельности.
Барщевский – заслуженный юрист РФ, удостоен звания «Почетный адвокат», награжден золотой медалью имени Ф. Н. Плевако и орденом «За верность адвокатскому долгу». В 2004 г. он получил почетную грамоту правительства РФ, в 2005 г. – золотую медаль к ордену Александра Невского, в 2010 г. – орден Почета.
Полномочным представителем правительства РФ в Конституционном суде Барщевский был назначен 12 марта 2001 г. 26 июля 2001 г. он также получил полномочия представлять правительство в Верховном суде РФ и Высшем Арбитражном суде РФ.