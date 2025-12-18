Прокурор попросил для Варданяна пожизненный срок

Варданян был задержан в сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Баку обвинил его в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. Кроме того, власти Азербайджана задержали и других бывших руководителей Нагорного Карабаха.