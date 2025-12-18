Газета
Прокурор попросил для Варданяна пожизненный срок

Прокурор запросил для бывшего госминистра Нагорного Карабаха, гражданина Армении Рубена Варданяна пожизненное заключение. Об этом пишет «Азертадж».

Судебное заседание проходит в Бакинском военном суде. Варданяна обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Варданян был задержан в сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Баку обвинил его в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. Кроме того, власти Азербайджана задержали и других бывших руководителей Нагорного Карабаха.

