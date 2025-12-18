Госдума приняла закон о подтверждении возраста с помощью Max
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, позволяющие подтверждать возраст с помощью национального мессенджера Max без предъявления паспорта. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект был представлен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР 19 июня 2024 г. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ.
Согласно данным на сайте Госдумы, использовать Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Кроме того, использовать национальнный мессенджер можно при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.
В первом чтении документ был принят 19 марта. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.