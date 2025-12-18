Захарова: Запад развернул кампанию по подрыву позиций России в Сахеле
Во французских СМИ развернута целенаправленная информационная кампания, искажающая роль России в борьбе с терроризмом в Сахеле. Она направлена на подрыв ее укрепляющихся позиций в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что вместо распространения дезинформации французским журналистам следовало бы задуматься о реальных причинах кризиса в сфере безопасности региона. Захарова напомнила, что отправной точкой дестабилизации стала операция Франции по свержению законного правительства Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 г. Эти события, подчеркнула она, привели к распространению исламистской идеологии, появлению террористических группировок, росту насилия и нелегального оборота оружия по всему Сахелю.
Официальный представитель МИДа также указала, что в зарубежных СМИ периодически появляются сообщения о поддержке террористических группировок французскими спецслужбами с целью дестабилизации национально ориентированных правительств Буркина-Фасо, Мали и Нигера, освободившихся от французского патернализма.
Захарова констатировала, что к началу декабря 2025 г. Мали во многом благодаря привлечению «Африканского корпуса» (АК) Минобороны РФ удалось преодолеть острую фазу топливного кризиса.
В июне заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Юрий Коков сообщал в интервью «Российской газете» о росте уровня терроризма в Африке и высокой вероятности переноса на континент штаб-квартир крупнейших международных террористических организаций. По его данным, на регион Сахеля приходится более половины всех жертв терроризма в мире. В 2024 г. там было зафиксировано около 3500 терактов, в результате которых погибли свыше 14 000 человек, большинство из них – мирные жители.