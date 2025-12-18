Захарова: Запад развернул кампанию по подрыву позиций России в Сахеле

В июне заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Юрий Коков сообщал в интервью «Российской газете» о росте уровня терроризма в Африке и высокой вероятности переноса на континент штаб-квартир крупнейших международных террористических организаций. По его данным, на регион Сахеля приходится более половины всех жертв терроризма в мире. В 2024 г. там было зафиксировано около 3500 терактов, в результате которых погибли свыше 14 000 человек, большинство из них – мирные жители.