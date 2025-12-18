Лавров поразился «непосредственности» фон дер Ляйен в призыве к США

Выступая с оценкой внешнего вмешательства в выборы, министр подчеркнул, что Россия по-прежнему привлекает внимание западных «геополитических инженеров». Он отметил, что на президентских выборах в РФ в марте 2024 г. зафиксировано рекордное количество попыток вмешательства, как по разнообразию методов, так и по их сложности, включая использование искусственного интеллекта.