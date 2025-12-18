Лавров поразился «непосредственности» фон дер Ляйен в призыве к США
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что был удивлен «непосредственностью» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейские демократические процессы. Его слова цитирует внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Выступая с оценкой внешнего вмешательства в выборы, министр подчеркнул, что Россия по-прежнему привлекает внимание западных «геополитических инженеров». Он отметил, что на президентских выборах в РФ в марте 2024 г. зафиксировано рекордное количество попыток вмешательства, как по разнообразию методов, так и по их сложности, включая использование искусственного интеллекта.
По словам Лаврова, недоброжелатели пытались дискредитировать свободное волеизъявление граждан и поставить под сомнение легитимность избирательной кампании на всех ее этапах – от объявления выборов до подведения итогов. Серьезные сложности, добавил министр, возникли и при организации голосования за рубежом из-за сокращения российского дипломатического присутствия в западных странах и отказов в открытии дополнительных избирательных участков.
Глава МИД предупредил, что аналогичные попытки вмешательства могут сопровождать и выборы в Госдуму в 2026 г., призвав не питать иллюзий и быть готовыми к подобным вызовам. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство совместно с другими структурами продолжает активно противодействовать вмешательству во внутренние дела, включая информационное сопровождение выборов и использование инструментов цифровой дипломатии.
12 декабря Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в Европе. Так она прокомментировала обновленную стратегию нацбезопасности Соедиденных Штатов.