Бизнес-джет Cessna 550 разбился в США
Двухмоторный бизнес-джет Cessna C550 потерпел крушение, когда совершал посадку в аэропорту города Стейтсвилл в штате Северная Каролина в США. Есть погибшие, сообщила газета New York Post.
«Я могу подтвердить, что были погибшие», – передает издание слова шерифа округа Айределла Даррена Кэмпбелла. Он не назвал точное количество.
Как отмечает газета, власти рассказали, что крушение произошло около 10:20 (18:20 мск). Расследование начали проводить Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Издание сообщило, что аэропорт оказывает услуги корпоративной авиации компаниям из рейтинга Fortune 500.
Bloomberg сообщил, что самолет Cessna принадлежал 55-летнему гонщику Nascar Грегу Биффлу.