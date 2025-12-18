Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом: Центр Кеннеди будет переименован в честь Дональда Трампа

Ведомости

Главный театрально-концертный комплекс в Вашингтоне переименуют в «Центр Трампа – Кеннеди». Об этом сообщила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она написала, что такое решение отражает «невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания». Его принял совет управляющих центра.

Конгресс США начал обсуждать проект создания национального культурного центра на территории Вашингтона в 1955 г. В 1958 г. такую инициативу подписал 34-й глава Белого дома Дуайт Эйзенхауэр. Деньги на строительство центра должны были частично поступить в качестве пожертвований в последующие годы. Следующий американский президент Джон Кеннеди и его супруга Жаклин принимали участие в сборе средств. После того, как Кеннеди был убит в 1963 г. комплекс назвали в его честь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте