Белый дом: Центр Кеннеди будет переименован в честь Дональда Трампа

Конгресс США начал обсуждать проект создания национального культурного центра на территории Вашингтона в 1955 г. В 1958 г. такую инициативу подписал 34-й глава Белого дома Дуайт Эйзенхауэр. Деньги на строительство центра должны были частично поступить в качестве пожертвований в последующие годы. Следующий американский президент Джон Кеннеди и его супруга Жаклин принимали участие в сборе средств. После того, как Кеннеди был убит в 1963 г. комплекс назвали в его честь.