Лавров прилетел в Египет для участия в конференции форума «Россия – Африка»

По данным министерства, на конференции Лавров и его коллеги, а также главы исполнительных органов интеграционных объединений Африки обменяются позициями по актуальным международным вопросам. Они также затронут российско-африканскую повестку. Кроме того, участники встречи уделят внимание развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.