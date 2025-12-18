Лавров прилетел в Египет для участия в конференции форума «Россия – Африка»
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Каир (Египет) для участия во второй конференции министров в рамках форума «Россия – Африка», сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«На полях конференции предусматривается проведение двусторонних переговоров с рядом африканских коллег», – отметили в МИДе.
По данным министерства, на конференции Лавров и его коллеги, а также главы исполнительных органов интеграционных объединений Африки обменяются позициями по актуальным международным вопросам. Они также затронут российско-африканскую повестку. Кроме того, участники встречи уделят внимание развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.